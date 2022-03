Giroud offre la tête du championnat à l'AC Milan

L'AC Milan remporte le choc de cette 28e journée et prend la tête de la Série A.

L'AC Milan est le nouveau leader de la Série A. Les Milanais devaient s'imposer dans le choc de cette 28e journée à Naples pour prendre la tête du championnat, et c'est chose faite. Les hommes de Stefano Pioli s'imposent 0-1 grâce au seul et unique but inscrit par l'inévitable Olivier Giroud, qui inscrit son onzième but de la saison toutes compétitions confondues. Zlatan Ibrahimovic, qui a remplacé Rafael Leao en fin de rencontre, a disputé ses premières minutes de jeu depuis un mois et demi. Dries Mertens a disputé les quinze dernières minutes de la rencontre, tandis qu'Alexis Saelemakers est monté à dix minutes de la fin et a manqué une grosse opportunité en fin de rencontre.

L'AC Milan prend donc la tête de la Série A avec deux points d'avance sur l'Inter Milan, qui compte cependant un match de moins. Le Napoli est troisième, une unité derrière l'Inter.