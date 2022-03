Philippe Clément tient son coup d'éclat : "Je savais que ça viendrait"

Remis en question à Monaco, Philippe Clément a frappé fort ce dimanche en allant s'imposer à l'OM.

Monaco a répondu de la meilleure des manières après son élimination surprise en demi-finale du FC Nantes : l'ASM a été l'emporter à Marseille (0-1), se replaçant dans la course à l'Europe. "De temps en temps, tu as besoin d'avoir la chance avec toi et pas contre toi. Ces dernières semaines, nous étions dominants, nous avions plus d'occasions que nos adversaires mais nous ne gagnions pas en raison de situations défavorables, de cartons rouges injustes ...", souligne Philippe Clément dans des propos rapportés par L'Equipe.

"Je suis très content de notre deuxième mi-temps. Nous avons eu trop de respect pour Marseille en première période", pointe l'ex-coach de Bruges. "Je voulais voir plus de confiance sur leurs visages après la mi-temps. Ce n'est pas bien quand l'entraîneur croit plus en ses joueurs qu'eux-mêmes, et c'est le cas avec les jeunes qui ont connu quatre matchs sans victoire pour la première fois (...) J'étais certain que ça viendrait au vu de la qualité des joueurs".