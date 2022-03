Saelemaekers, désormais second couteau de Pioli

Le jeune Belge est actuellement cantonné à un rôle de remplaçant sur l'aile droite du Milan AC. Une période délicate qui, on l'espère, ne s'éternisera pas ou n'influera pas sur la confiance du joueur.

Si la saison avait plutôt bien commencé pour Alexis Saelemaekers au Milan AC, cette dernière a pris un coup de frein ces dernières semaines. En cause : l'émergence de Junior Messias, un Brésilien de 30 ans prêté par Crotone et qui n'avait jamais connu la Serie A avant la saison dernière.

Ayant un profil plus offensif, moins technique mais plus puissant que celui de Saelemaekers, Messias a démarré les quatre dernières rencontres du Milan en Serie A et la rencontre de Coupe début février contre la Lazio. D'ailleurs, son style de jeu pourrait être la raison pour laquelle Stefano Pioli, le coach du Milan, lui fait actuellement plus confiance, puisqu'il a marqué deux buts depuis le début de la seconde partie de saison.

C'est peu, mais en tout cas plus que Saelemaekers, qui n'a plus été décisif depuis fin décembre et qui n'a plus marqué depuis, déjà, le 4 décembre.

Une concurrence bénéfique ?

L'ancien joueur d'Anderlecht est donc de moins en moins titularisé. Et il est interpellant de remarquer qu'il est passé deuxième dans la hiérarchie des ailiers droits depuis la fameuse défaite face au Spezia (1-2), où le Milan AC avait déjà oublié de prendre la tête de la Serie A.

Montant donc souvent après l'heure de jeu, Saelemaekers doit bien souvent faire office de dynamiteur, de débloqueur de situation dans un Milan qui se repose sur Olivier Giroud (35 ans) pour marquer ses buts, en l'absence de Zlatan Ibrahimovic ou Ante Rebic en forme. Heureusement que Rafael Leao est là, et que Theo Hernandez ne compte toujours pas ses kilomètres parcourus.

Ce week-end, face au Napoli, il a manqué une énorme occasion et son face-à-face devant David Ospina. Pour un joueur qui n'est déjà pas toujours très efficace devant les buts, cette position de joker risque de l'éclipser encore plus et également de priver le Milan d'un joueur qui revient souvent défendre, démarrer des actions depuis le second tiers, ou apporter le surnombre au milieu du terrain.

Mais essayons de voir le positif. Du point de vue de l'équipe, tout d'abord. Le Milan AC possède déjà beaucoup de joueurs actifs au milieu de terrain et avec la capacité de se porter vers l'avant (Kessié, Tonali, Brahim Diaz,...). Autrement dit, un profil plus offensif présent dans le 11 est logique.

De plus, le turn-over actuel de Pioli n'est pas totalement en faveur d'un joueur en délaissant l'autre. Saelemaekers a d'ailleurs commencé le derby milanais en Coupe cette semaine.

Et à la fin du match de ce week-end, nous avons vu Messias se diriger vers Saelemaekers pour lui taper dans la main. Dans ces circonstances-là, la concurrence est saine. Et elle est, enfin, présente pour le Belge, qui a presque directement hérité d'une place dans le 11 de base dès son arrivée d'Anderlecht. Elle pourrait lui permettre de se dépasser, de progresser encore. Mais elle risque également de le frustrer à long terme...