Kepa à la relance en Italie ?

Il ne s'est toujours pas imposé comme numéro 1 chez les Blues.

Bien étrange transfert qu'est celui de Kepa (27 ans) à Chelsea. Recruté pour 80 millions à Bilbao il y a de ça plus de 3 ans, l'Espagnol est toujours resté le numéro 2 dans la hiérarchie des gardiens. Un flop, indiscutablement. Et peut-être que Chelsea pourrait s'en débarasser prochainement.

En effet, selon La Gazetta Dello Sport, la Lazio de Rome pourrait constituer une porte de sortie pour Kepa. Ce serait même son ancien coach Maurizio Sarri qui verrait d'un bon oeil son arrivée. Seulement, et même si la venue de Kepa est sérieusement envisagée du côté Laziale, il s'agirait probablement d'un prêt, et la Lazio devra consentir à prendre en charge une partie du salaire du joueur (7 millions d'euros par an).