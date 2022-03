Le Galatasaray tient tête au FC Barcelone, Monaco défait à Braga

Les Turcs ont crée la surprise et ont repoussé les assauts catalans.

C'était l'affiche du soir en huitièmes de finale en Europa League : FC Barcelone - Galatasaray. Le Barça s'est cassé les dents sur la défense stambouliote et sur son gardien formé à la Masia Inaki Pena. Pena a dégoûté Memphis Depay en première mi-temps, en sortant son coup franc puis son enroulé. A la mi-temps, Xavi tentait quelque chose et faisait trois changements, en sortant notamment Ferran Torres pour Ousmane Dembélé. L'ailier français a fait des ravages, mais ni lui ni Frenkie de Jong, qui a heurté le montant à la 74e, n'ont réussi à ouvrir le score. Galatasaray a même cru voir ses efforts récompensés avec Bafe Gomis qui venait de monter et qui partait dans la profondeur pour tromper Ter Stegen à la 78e, mais le but était annulé pour hors-jeu après utilisattion du VAR. Gros résultat pour le Galatasaray. Le Barça est attendu au tournant pour le match retour.

Le Monaco de Philippe Clement a déchanté après sa victoire en Ligue 1 face à Marseille ce week-end. Les Monégasques se sont inclinés face aux Portugais de Braga (2-0). Alors que l'ASM était mené 1-0 avant la pause, un but de Wissam Ben Yedder a été annulé par le VAR. Monaco devra renverser la situation au stade Louis II.

Dans les autres matchs de la soirée, l'Atalanta s'est imposée face au Bayer Leverkusen (3-2). L'Ukrainien Ruslan Malinovskyi a inscrit le premier but de la Dea puis a offert deux assists. Les Rangers se sont facilement imposés face à l'Etoile Rouge de Belgrade (3-0).