Mino Raiola se chargerait de trouver un nouveau club à Adnan Januzaj

Le Belge peut compter sur un atout de taille afin de se trouver un nouvel employeur. Et ce n'est autre que l'agent aux relations tentaculaires et à l'influence énorme Mino Raiola.

Comme le relate Het Laatste Nieuws, Adnan Januzaj n'a toujours pas prolongé son contrat à la Real Sociedad. Le joueur sera libre en juin et a d'ores et déjà refusé une prolongation de trois ans proposée par son club.

Si le FC Barcelone serait venu aux nouvelles, le Belge peut compter sur un agent de renommée internationale et au carnet d'adresses le plus fourni et prestigieux actuellement : Mino Raiola.

Agent de Zlatan Ibrahimovic, Erling Haaland, Paul Pogba, Marco Verratti ou encore Matthijs de Ligt, l'Italo-Néerlandais connaît bien le club dans lequel est cité Januzaj de la manière la plus insistante : le Napoli.

Néanmoins, le joueur aurait dit à sa direction qu'il voulait rester au club. Nous verrons bien dans les prochains mois s'il a tenu parole ou si Raiola a encore fait jouer ses relations...