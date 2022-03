Séville s'impose sur la plus petite des marges face à West Ham

Les huitièmes de finale d'Europa League se poursuivaient ce soir. Le FC Séville s'est imposé sur le score de 1-0 au Ramon Sanchez Pizjuan sur un but de Munir El Haddadi à l'heure de jeu. Un magnifique goal. El Haddadi est le joueur le plus décisif de Séville en compétition européenne depuis son arrivée au club.

Une courte défaite pour West Ham, qui pourra essayer de renverser la situation au retour.

9 - Since his arrival to @SevillaFC_ENG in January 2019, no other player has scored more (9 - 8 in #UEL ) or been involved (10) in more goals than Munir El-Haddadi in European competition for the Andalusian team. Key.#SevillaWestHam 🔴⚪️ pic.twitter.com/mBGW1tAqIz