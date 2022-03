Un talent brésilien prend la route de Manchester City

Friand des jeunes talents venus des quatre coins du monde, Manchester City va de nouveau activer sa filière sud-américaine pour attirer le dernier phénomène de l’Atletico Mineiro, Savio (17 ans).

D’après les informations du journaliste italien du Guardian, Fabrizio Romano, le deal est presque conclu et l’ailier, également connu sous le nom de Savinho, s'installera en Angleterre dès l’été prochain contre un chèque de 6,5 M€ (hors bonus). Un renfort d'avenir pour les Skyblues.

