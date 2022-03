Ilias Sebaoui: "Je me suis bien trop reposé sur mon talent"

Intégré dans le noyau professionnel après la trêve hivernale, Ilias Sebaoui est peut-être le seul point positif que l'on peut trouver au Beerschot cette saison.

A vingt ans, Ilias Sebaoui a la tête bien vissée sur les épaules. Intégré dans le groupe professionnel du Beerschot depuis la trêve hivernale, le milieu de terrain aurait pu recevoir sa chance plus tôt, mais il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. "Tout cela n'est pas à cause de mes différents entraineurs. Par le passé, je me reposais beaucoup trop sur mon talent jusqu'à en oublier mes tâches défensives. De plus, j'ai pris beaucoup de force ces derniers mois, ce qui m'a permis de rejoindre l'équipe première" a-t-il déclaré à Het Laatste Nieuws. "Le point de basculement est survenu l'été dernier, lorsque l'entraîneur de l'époque, Peter Maes, ne m'a pas emmené au stage d'été, alors que d'autres jeunes du club ont eu l'occasion d'y aller. Ensuite, il y avait deux options : Partir ou se battre pour gagner sa place. J'ai alors pris un coach personnel supplémentaire pour augmenter ma masse musculaire. Ces efforts ont porté leurs fruits."