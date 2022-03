Le Cercle de Bruges se joue de Courtrai et continue de rêver des 'Europe' play-offs

Les Groen & Zwart ont réalisé la belle opération du week-end et mettent la pression sur Genk qui affronte STVV ce dimanche.

Le Cercle de Bruges reste dans la course aux 'Europe' play-offs. A domicile, les Groen & Zwart se sont assurés les trois points grâce à leur victoire contre Courtrai 2-0. Hotic (50e sur pen.) et Denkey (66e) furent les buteurs côté brugeois.

Cette victoire permet au Cercle de compter 43 points et de revenir provisoirement à deux places de Genk (8e) et à cinq points de Charleroi et Malines (respectivement 6e et 7e). La course aux 'Europe' play-offs n'est donc pas terminée pour les Brugeois qui ont encore toutes leurs chances.