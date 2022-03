La Sociedad de Januzaj renoue avec la victoire

Étrillée par le Real le week-end dernier, la Real Sociedad se relance et reprend place dans le top 6 du championnat espagnol.

La Real Sociedad avait été coupée dans son élan par le Real Madrid la semaine dernière, elle a repris sa marche en avant, dimanche, contre le Deportivo Alavès. Adnan Januzaj, qui a disputé les 63 premières minutes de la rencontre, et ses équipiers ont pourtant souffert.

Mais la solution est venue du banc des remplaçants. Sept minutes après avoir remplacé Januzaj, Mikel Oyarzabal a délivré la passe décisive à Martin Zubimendi, lui aussi sorti du banc et auteur de l'unique but du match (1-0).

Un succès qui permet aux Basques de repasser devant Villarreal et de reprendre la sixième place. Avec 47 unités, la Sociedad est juste derrière le Barça (48, mais deux matchs de retard) et le Betis (49) et à quatre points de la troisième place de l'Atletico.