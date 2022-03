📷 Messi et Neymar soutenus par deux grands joueurs après les sifflets des supporters

Un message très clair de la part des supporters parisiens après la débâcle face au Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des champions.

Cependant, Messi et Neymar ont reçu le soutien de Luis Suarez, ancien coéquipier à l'époque du FC Barcelone. Dans une story postée sur son compte Instagram, l'attaquant de l'Atlético de Madrid a publié une photo des trois joueurs avec un message : "Comme toujours, le football n'a pas de mémoire. Toujours avec vous. Je vous aime".

Cesc Fabregas a également tenu à soutenir le duo du PSG : "Le football n'a pas de mémoire... C'est une honte. Je suis avec vous mes frères".

