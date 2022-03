Eduardo Camavinga raconte ses débuts : "Je crois que j'ai failli vomir"

Le jeune français est revenu sur ses premiers pas dans le monde professionnel.

Si Eduardo Camavinga (19 ans) prend progressivement du galon au Real Madrid, il en a bavé au début et lors de ses premiers faits d'armes sous la vareuse du Stade Rennais. Il s'est livré sur ses premières expériences et son premier entraînement professionnel chez les Bretons, en 2019, dans une interview pour OneFootball.

"Lors de mon premier entraînement avec les pros, j’ai passé un mauvais moment physiquement. Je crois que j'ai failli vomir, on a fait beaucoup de choses, mais je me suis adapté." Il n'avait alors que 16 ans. Il s'est ensuite très vite montré et a réussi à obtenir un tranfert prestigieux l'été dernier au Real Madrid.

Avec les joueurs à ses côtés au milieu du terrain Merengue, il a bien de quoi encore progresser. "Quand je joue avec Casemiro, j'essaie d'apprendre beaucoup de lui tactiquement. Avant les matchs, quand j’ai commencé, Casemiro m'a dit de jouer simplement et d'être efficace. Il y a aussi Luka Modric et Toni Kroos. J'apprends beaucoup de ce trio, parce que je peux jouer n'importe où au milieu de terrain et je dois apprendre de tout le monde pour être performant lorsque l'entraîneur me place sur le terrain."