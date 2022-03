Le Tribunal Arbitral du Sport refuse de suspendre les sanctions à l'égard de la Russie

La demande de la fédération russe a été rejetée par le TAS.

Comme le relayent de nombreux médias francophones et internationaux, le TAS (Tribunal Arbitral du Sport) a débouté la FUR (Fédération Russe de Football) dans sa demande de suspendre les sanctions prises par l'UEFA envers les clubs russes et les sélections nationales. Ces dernier.e.s - comme le Spartak Moscou en Europa League et l'équipe nationale féminine pour l'Euro 2022 - restent donc exclu.e.s jusqu'à nouvel ordre des compétitions européennes.

L'affaire doit encore être tranchée sur le fond, la procédure d'arbitrage se poursuivant. Les sanctions de la FIFA se verront être étudiées d'ici la fin de cette semaine.