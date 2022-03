Une soirée où tout reste à faire

Le nouveau règlement nous offre une soirée où il faudra des vainqueurs.... Ou la soirée sera très longue.

Ce soir, c’est le retour de la Ligue des Champions. Après les émotions madrilènes de la semaine dernière, voici une soirée bien passionnante qui s’annonce. D’un côté un duel entre l’Ajax d’Amsterdam et Benfica, de l’autre un choc Manchester United contre l’Atlético Madrid.

Ces deux rencontres en sont au même point : il faudra un gagnant en cette soirée, tout cela à la suite du nouveau règlement mis en vigueur cette saison et qui fait en sorte que les buts à l’extérieur ne compte plus en double en cas de match nul.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les deux rencontres seront ouvertes et on peut s’attendre à de belles ambiances dans les deux stades et à des rencontres ouvertes….normalement. De là à dire que c’est le changement de règlement qui nous offre une belle soirée, il y a un pas que nous ne franchirons pas. Ce sont les joueurs qui décideront du match, mais elle sera quoi qu’il arrive remplie de suspense.