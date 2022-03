L'Eintracht Francfort résilie son partenariat avec une entreprise russe

Le club dit se conformer à une recommandation du gouvernement allemand.

L'Eintracht Francfort, actuel 9e de Bundesliga, a annoncé mardi avoir mis fin à son partenariat avec l'entreprise russe spécialisée en cybersécurité Kaspersky.

"Avec l'avertissement officiel et formel aujourd'hui de l'Office fédéral de la sécurité de l'information (BSI), qui exprime des doutes sur la fiabilité du fabricant de systèmes de cybersécurité Kaspersky, un partenariat basé sur la confiance dans les produits et services dans ce domaine hautement sensible n'est plus possible", a communiqué le club.

"Le porte-parole du conseil d'administration, Axel Hellmann, a déclaré : "Nous avons toujours indiqué clairement que nous fondons la poursuite du partenariat avec Kaspersky sur des faits et des attitudes et non sur des nationalités. Avec l'avertissement du BSI, les faits et donc la confiance dans la protection des produits et services Kaspersky ont considérablement changé. Nous avons informé la direction de Kaspersky que nous résilions l'accord de parrainage avec effet immédiat. Nous pouvons nous prévaloir d'un partenariat très confiant et réussi avec Kaspersky et avons toujours eu une coopération juste et bonne avec les personnes impliquées au cours des quatre dernières années. Nous regrettons beaucoup ce déroulement."