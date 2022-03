Prêté par Charleroi, Lucas Ribeiro Costa trouve enfin ses marques pour de bon

Lucas Ribeiro Costa s'est offert un doublé le week-end dernier face à Deinze, et pourrait bien convaincre Waasland-Beveren de le conserver.

Après plusieurs saisons de tâtonnement, il semble que 2022 soit bien l'année de Lucas Ribeiro Costa (23 ans) : déjà meilleure arme offensive de l'Excel Mouscron, le Brésilien s'est déjà rendu indispensable à Waasland-Beveren, avec 2 buts et 1 assist sur ses deux premières titularisations. Contre Deinze, Ribeiro Costa a rendu fou ses adversaires, poussant même l'entraîneur adverse, avec humour, à se renseigner sur sa situation contractuelle en vue de la saison prochaine. S'il n'a pas reçu sa chance en D1A, l'ancien de Virton et du RWDM devient une valeur sûre dans l'antichambre de l'élite où il cumule déjà 40 matchs pour 11 buts.

Plus libre offensivement et un peu débarrassé de ses tâches défensives à Beveren, il s'épanouit dans le système de jeu actuel. Cela suffira-t-il à convaincre la direction du Freethiel de lever l'option d'achat du joueur ? À voir, d'autant que le joueur lui-même pourrait espérer - enfin - évoluer en D1A à partir de la saison prochaine et ne devrait pas manquer d'options. Charleroi gardera la main, mais le Brésilien n'y a pas vraiment reçu sa chance. En attendant, dans l'optique du rush final vers les barrages, Waasland-Beveren peut toujours rêver de dépasser le RWDM et Lucas Ribeiro Costa sera crucial dans cette optique.