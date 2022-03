Roberto Martinez a confiance en Tielemans: "Il sera notre capitaine"

Roberto Martinez est revenu sur les sujets sensibles de l'équipe nationale: les blessés, la rotation, Lukaku et Hazard et enfin... le brassard de capitaine.

Rarement une conférence de presse des Diables avant deux matches amicaux n'aura suscité autant d'intérêt. Il faut dire que Roberto Martinez avait sonné la charge en affirmant donner leur chance aux jeunes joueurs, du moins pour ceux qui ne doivent pas disputer la rencontre capitale des Espoirs au Danemark.

C'est dans ce sens qu'il est revenu sur les sélections de trois jeunes joueurs chez les A: "Je considère que Yari Verschaeren, Arthur Theate et Charles De Ketelaere sont des Diables à part entière, c'est pourquoi je les ai sélectionnés".

Le Catalan avait aussi annoncé que les joueurs à plus de 50 sélections ne seraient pas présents, et il a donc laissé Romelu Lukaku et Eden Hazard à la maison. Ils n'ont pourtant pas beaucoup de temps de jeu. "On est encore loin de la Coupe du Monde, il ne faut pas être inquiet. Ce sont des joueurs importants pour notre équipe. Ce n'est pas habituel pour eux mais s'il y a des mouvements cet été, ils auront du temps devant eux pour revenir en forme avec un nouveau club. On veut d'abord qu'ils soient heureux".

Enfin, pour les deux rencontres, il a annoncé le nom du capitaine et a surtout annoncé la couleur pour les deux compositions de départ: "Tielemans sera notre capitaine. Il le mérite au vu de son expérience et de son attitude. Pour ces deux matches, nous n'alignerons pas deux onze complètement différents. Nous devrons garder un certain cadre pour tester ces joueurs".