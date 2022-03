"Ce n'est pas possible de finir au top si vous jouez comme ça une mi-temps"

L'Union perd à nouveau des points avant d'entamer les play-offs. Son coach, Felice Mazzù, sait que ses hommes peuvent mieux faire.

Troisième match de rang où l'Union Saint-Gilloise perd des points à domicile. D'abord très peu inspirés en première mi-temps, les Bruxellois se sont procuré bon nombre d'occasions en seconde, ont remonté le score en fin de match mais auraient pu remporter les 3 points face à Ostende (1-1).

"Grosse seconde mi-temps. Mais on a perdu deux points en première mi-temps", s'est adressé Felice Mazzù à ses hommes dès le coup de sifflet final.

"Ce n'est pas possible de jouer comment ça pendant une mi-temps. Ce n'est pas possible. Ok ?", a-t-il harangué ses joueurs.

"On perd des points comme ça. Ce n'est pas possible de finir premier si vous jouez comme ça une mi-temps. En seconde mi-temps ils n'ont pas touché le ballon ! Comment vous expliquez ça ?", s'est énervé le coach. "On a eu tellement d'occasions, on aurait pu marquer 10 fois !".

Malgré ce nouveau coup de mou, il sait reconnaitre les efforts de ses joueurs : "Mais pour votre seconde mi-temps, je vous donne deux jours de repos."

L'Union n'a plus que 5 points d'avance sur Bruges, et doit affronter le Standard puis le Beerschot en cette fin de phase classique.