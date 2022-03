Un club traditionnel de Serie A modernise son logo

À l'instar de la Juventus, un autre club historique de Serie A a annoncé la modernisation de son logo.

La Fiorentina, club faisant partie des meubles en Serie A où elle évolue sans discontinuer depuis 2005, a annoncé la modernisation de son identité visuelle. Le logo du club, utilisé depuis 2003, va être légèrement modifié, comme l'a annoncé la Viola sur Twitter. Il s'agira déjà du 11e logo de la Fiorentina depuis sa création en 1926.

La Fiorentina compte deux titres de champion d'Italie (1956 et 1969) et six Coupes d'Italie, dont la dernière en 2001. Le club de Florence a également remporté une Coupe d'Europe des Vainqueurs de Coupe en 1961.