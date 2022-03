Pedri a de la peine pour Messi: "Ca fait un peu mal"

L'Espagnol avoue que la situation de Lionel Messi ne le laisse pas indifférent.

Malmené par une partie des supporters du Paris Saint-Germain contre Bordeaux (3-0), l'attaquant Lionel Messi (34 ans, 26 matchs et 7 buts toutes compétitions cette saison) a reçu de nombreux soutiens ces derniers jours. Son ancien partenaire au FC Barcelone, le milieu Pedri (19 ans, 18 matchs et 3 buts toutes compétitions cette saison), fait partie de ses défenseurs inconditionnels.

"J'ai passé de bons moments avec Leo sur le terrain et en dehors du terrain, c'est une personne magnifique, donc j'espère qu'il pourra revenir. J'ai aimé jouer avec lui et c'est une joie de l'avoir comme coéquipier. Chaque fois que c'est possible, je regarde ses matchs parce qu'on apprend beaucoup en regardant jouer le meilleur joueur du monde, mais c'est vrai que quand les choses ne marchent pas pour un ami, comme je le considère, ça fait un peu mal", a expliqué le Blaugrana pour la Vanguardia.