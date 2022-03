Le Dynamo Kiev prépare son rendez-vous européen en Roumanie

De nombreux clubs ukrainiens ont rejoint la Roumanie. Accueilli par le club du Steaua Bucarest, le Dynamo Kiev s’entraîne de nouveau et se prépare à disputer le premier match officiel d’une équipe ukrainienne depuis le début de la guerre.

Initialement prévu le 9 mars, le huitième de finale de la Youth League entre le Dynamo Kiev et le Sporting Portugal devrait se disputer à Bucarest le 6 avril prochain, rapporte Emanuel Roşu. Le journaliste roumain ajoute que le propriétaire du FCSB Gigi Becali héberge et nourrit plus de 200 Ukrainiens dans l’ensemble des infrastructures du club et des hôtels de la ville.

