Blaise Matuidi ne tarit pas d'éloges envers Mbappé : "Ce qu'il réalise est exceptionnel"

L'ancien joueur du PSG et de la Juventus est vite tombé sous le charme du feu follet de 23 ans.

En 2018, déjà, il lui trouvait quelque chose de spécial. Blaise Matuidi était devenu champion du monde en Russie avec l'équipe de France, aux côtés d'un certain Kylian Mbappé. "Je l'ai vu arriver tout jeune en sélection", a expliqué au Parisien celui qui est sans club depuis janvier et la fin de son contrat avec l'Inter Miami.

"Il avait déjà tellement de talent et cette aptitude singulière au travail que je l'imaginais devenir l'un des meilleurs joueurs de la planète."

"Mais je ne pensais pas qu'il progresserait si vite", poursuit-il. "Ce qu'il réalise à 23 ans est juste exceptionnel. Et c'est loin d'être fini, car il a une faim incroyable de titres collectifs et individuels. Son duo avec Karim (Benzema) a peu d'équivalents au monde. Avec eux, la France est gâtée. Ça me rappelle les grandes années du Brésil avec Romario et Bebeto ou Ronaldo et Rivaldo."