Le dernier rugissement du Lion ?

En cas d'élimination de la Suède, Ibrahimovic pourrait ne plus jamais jouer pour sa sélection.

Ce soir, il n’y a pas que les Diables Rouges, évidemment. Nous aurons aussi droit aux barrages qualificatifs pour la Coupe du Monde de la zone Afrique mais aussi de la zone Europe. On le sait, il n’y aura que deux rencontres européennes (et non trois, pour les raisons que l’on connait) et une des deux concerne la Pologne et la Suède.

En cas d’élimination de la Suède, et donc de non-participation à la prochaine Coupe du Monde au Qatar, l’avenir de Zlatan Ibrahimovic en sélection serait remis en question et il pourrait donc arrêter une seconde fois sa carrière internationale. La première fois ? C’était à l’Euro 2016 après l’élimination de son pays contre les Diables Rouges lors des phases de poule (1-0).

S’il a évoqué sa fin de carrière cette semaine en conférence de presse, l’attaquant du Milan AC est devant un tournant dans sa carrière. En cas d’élimination de la Suède, il apparaît clair que sa fin de carrière au niveau international serait un fait, sans passer par une dernière Coupe du Monde. Dans la foulée, est-ce qu’il pourrait annoncer ne pas poursuivre sa carrière… tout court ?

Cette saison, il a beaucoup été touché par les blessures et il n’est plus, pour la première fois de sa carrière, il semble ne plus être celui qu’il a été. Assez pour prendre une décision radicale ? Ce qui est certain, c’est qu’en cas de qualification de la Suède il rejouera une dernière année, au Milan ou ailleurs.