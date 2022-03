Mario Balotelli réagit après l'élimination de l'Italie : "J'ai aussi été très blessé"

Absent du dernier rassemblement, le joueur d'Adana Demirspor a assisté impuissant à l'élimination de l'Italie à la course au Mondial 2022 contre la Macédoine du Nord.

Une immense déception pour Mario Balotelli (31 ans) qui aurait rêvé de retrouver la Squadra Azzurra durant cette quinzaine. "La défaite de l'Italie a fait mal à tout le monde. J'ai aussi été très blessé. Il ne s'agit pas seulement de l'absence de convocation contre la Macédoine. Avec la Coupe du monde en décembre, l'occasion de revenir dans l'équipe nationale se présentait de toute façon. Ce n'est pas que les portes étaient fermées : j'ai aussi manqué une occasion importante. Cela fait vraiment mal de voir l'Italie éliminée de la Coupe du monde", a ruminé le buteur au micro de Sky Sport.

"Je suis absent quand on perd. C'est facile de le dire maintenant, avant le match personne ne pensait à moi. Il y a eu beaucoup d'occasions contre la Macédoine et je suis bon devant le but. Mais on ne gagne pas des matchs comme ça en mettant tel ou tel joueur. Ce n'est pas comme si nous aurions gagné si Mario avait été là. Mais nous avons eu de bonnes occasions de marquer un but...", a conclu l'avant-centre transalpin.