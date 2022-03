Olivier Giroud n'est plus qu'à quelques longueurs de Thierry Henry

L'attaquant continue à marquer sous la vareuse des Bleus.

Olivier Giroud (35 ans) est éternel. A nouveau buteur en amical avec les Bleus en amical face à l'Afrique du Sud (5-0), l'actuel attaquant de l'AC Milan en est maintenant à 48 buts. Thierry Henry et son record de but n'est plus qu'à trois petites réalisations.

"Encore un but, c'est bien ", a déclaré Giroud pour les médias de la sélection. "Quand je suis sur le terrain, j’essaie d’apporter un petit plus. J'ai un bon service d’Antoine (Griezmann), j’arrive à bien finir, je suis content, c’est bon pour l’avenir, on se rapproche de Titi !".

"Ce record, je l’ai dans la tête, ce n’est pas une obsession, si je dois faire la passe, je ferai la passe, je pense d’abord collectif, bien du groupe, après, ça viendra tout seul."