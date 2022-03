Bordeaux sanctionne un jeune membre du groupe pro pour...vol de chaussures

Il a été écarté temporairement du groupe.

Bordeaux est actuelle lanterne rouge de Ligue 1. Mais ce n'est pas tout loin de là. RMC Sport a consacré un article à la situation très compliquée chez les Girondins.

Outre l'échec cuisant de Petkovic, l'ancien sélectionneur de la Suisse, ou les affaires de racisme concernant le gardien Benoît Costil, le média nous apprend qu'un jeune du groupe pro a été épinglé pour une affaire de vol de chaussures au sein du vestiaire.

Il les revendait sur un site internet. Il a été démasqué par son ex-compagne, qui en a informé ensuite le groupe. Les cadres de l'équipe ont réagi en décidant que côtoyer le joueur n'était plus possible pour l'esprit et la vie de groupe. Il a été écarté de l’équipe pro pour un match, avec amende à la prime.