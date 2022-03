Costil sera bien entre les perches des Girondins

Le gardien de Bordeaux avait pourtant annoncé ne plus vouloir jouer cette saison.

Accusé de racisme par les Ultramarines après les incidents survenus contre Montpellier (0-2) en Ligue 1 avant la trêve internationale, le gardien de Bordeaux Benoît Costil (34 ans, 22 matchs en L1 cette saison) conserve le soutien de son entraîneur David Guion. Face à la presse ce jeudi, le coach des Girondins a été clair sur la situation du portier.

"Benoît a été évidemment touché psychologiquement. Je lui ai laissé son week-end pour qu'il récupère physiquement et psychologiquement. Il est à nouveau sur le terrain depuis le début de la semaine. Il fait partie du groupe, il postule pour une place ce samedi à Lille. Oui, j'ai échangé avec ma direction sur le sujet. Je viens de vous expliquer comment je voyais les choses et on est d'accord avec mes dirigeants. Après ce week-end de récupération, il s'est réfugié dans le travail. Il a très bien travaillé dans une ambiance très studieuse. Il est prêt pour cette fin de saison", a assuré Guion.