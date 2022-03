Piqué et son amour pour les sifflets et huées des supporters de l'Espanyol : "C'est mieux que le sexe"

Le défenseur légendaire du Barça aime toujours autant jouer des rivalités avec ses adversaires.

Dans une très bonne forme actuelle, le FC Barcelone se doit d'enchaîner ce dimanche en Liga. Cela tombe bien, les hommes de Xavi rencontrent le FC Séville au Camp Nou dans l'espoir de revenir à égalité de points avec l'actuel dauphin du Real Madrid.

Mais pour l'instant, l'heure est visiblement à la rigolade pour Gerard Piqué. Habitué à être la cible des supporters adverses, surtout face à l'Espanyol ou le Real Madrid, le défenseur de 35 ans a donné sa préférence : celle-ci va aux supporters du rival barcelonais. "J'aime plus aller jouer à la maison de l'Espanyol que de le faire au Bernabéu", a-t-il déclaré à The Wild Project, émission diffusée par le streamer Jordi Wild.

Il a ensuite poursuivi avec une comparaison qui devrait avoir son petit effet sur les fans de l'Espanyol. "J'aime entrer sur le terrain et être hué, rire et rendre les supporters de l'Espanyol encore plus furieux avec mes réactions. Il n'y a rien de tel dans le monde, je dirais même que c'est mieux que le sexe."