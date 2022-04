🎥 Le but magnifique d'Antonio Rüdiger avec Chelsea

Malgré une ouverture du score superbe de son défenseur, Chelsea s'est lourdement incliné face à Brentford.

Chelsea, avec Romelu Lukaku monté vers l'heure de jeu, s'est incliné samedi à la surprise générale face à Brentford (1-4), avec notamment un Christian Eriksen à nouveau buteur.

Pourtant, Antonio Rüdiger avait mis les Blues sur les bons rails. A la 48e minute, le défenseur central a récupéré un ballon et a directement frappé. Son tir des 35 mètres a terminé sa course dans les filets de David Raya après avoir heurté le poteau. Un but magnifique qu'il est allé célébrer avec Thomas Tuchel.

Mais bon, en attendant, Chelsea n'a pas du tout tenu le coup ensuite et casse une belle série en championnat.