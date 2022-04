Le PSG prêt à se séparer de Neymar?

Le PSG pourrait s'être résigné à se séparer de Neymar l'été prochain.

D'après les informations révélées dans l'émission Téléfoot ce dimanche, le Paris Saint-Germain ne serait plus forcément contre l'idée de se séparer de Neymar. La star brésilienne est critiquée en interne et le divorce avec les supporters serait réel. Après le fiasco de la Ligue des Champions, un changement de décor est donc possible pour Neymar, mais reste un souci : le salaire du joueur, qui ne serait pas accessible à beaucoup de candidats acquéreurs.