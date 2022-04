Pedri est sur un nuage: "Ce club le mérite"

Pedri a, comme en Europa League, marqué un but important contre le FC Séville.

Deux feintes dévastatrices et une frappe chirurgicale, Pedri (19 ans, 19 matchs et 4 buts toutes compétitions cette saison) a offert la victoire au FC Barcelone contre le FC Séville (1-0), dimanche en Ligue 1. Adulé par le Camp Nou, le milieu de terrain catalan a évoqué la folie autour de ses récentes prestations.

"C'est de la folie. J'ai été très bien accueilli dans ce club dès le premier jour. Ce club le mérite, on a les meilleurs supporters. Séville est une bonne équipe, on savait que ça allait être difficile, mais on a réussi à s'en sortir, a d'abord expliqué le Blaugrana en zone mixte. C'est similaire au match en Turquie (contre Galatasaray en Ligue Europa). Dès que je vois qu'il y a un pied devant moi, je feinte. Après, la frappe, dès qu'elle est partie, j'ai su qu'elle allait au fond."