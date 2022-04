"Dans quelques années, le Real regrettera Gareth Bale"

L'agent du Gallois tire encore à vue à propos du Real Madrid. Personne n'y échappe: le club, le coach... et même les supporters.

Comme à son habitude, l'agent de l'ailier du Real Madrid Gareth Bale (32 ans, 4 matchs et 1 but en Liga cette saison), Jonathan Barnett, a encore vidé son sac sur la situation de son client. Jugeant "impossible" la participation de l'international gallois au quart de finale aller de la Ligue des Champions contre Chelsea mercredi, l'homme d'affaires a réglé ses comptes avec les médias espagnols et les fans madrilènes.

"Il reste toujours sur le banc, donc celui à qui il faudra demander pourquoi il ne joue pas, c'est Monsieur Ancelotti. Je ne le critique pas, il a simplement pris une décision et c'est celle de ne pas faire jouer Bale. Mais bien sûr, ça vient de lui, pas du joueur. La presse a été très ingrate envers lui, car ils n'ont rien de mieux à faire. Ils ne lui ont jamais parlé, ils ne le connaissent pas. Si les fans lui avaient témoigné de l'affection, tout aurait été différent. Dans quelques années, ils regarderont en arrière et se souviendront du grand joueur qu'il était au Real Madrid et ce qu'il a fait pour ce club. Ils vont le regretter. J'espère que cette saison, ils lui diront au revoir comme il le mérite", a lancé Barnett pour Deportes Cuatro.

En fin de contrat en juin prochain, Bale va quitter la Maison Blanche par la petite porte.