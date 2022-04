Timothy Castagne prêt à défier le PSV : "Atteindre notre meilleur niveau pour passer"

Leicester City croise le PSV jeudi en Conference League.

Leicester City affronte le PSV ce jeudi en Conference League, les Foxes de Timothy Castagne se tiennent prêts : "Les équipes aux Pays-Bas pratiquent toujours un football bien ficelé et aiment mettre une forte pression, mais on voit qu'elles ont parfois des problèmes défensifs, et ce sera à nous d'en profiter", a déclaré le défenseur de Leicester, cité par De Telegraaf.

Le Diable Rouge ne s'attend pas à une soirée facile : "Nous ne pouvons sous-estimer personne, mais vu que nous sommes de Premier League et qu'ils sont en Eredivisie, certains pensent que ce sera facile pour nous. Le PSV a toujours été une bonne équipe et ils sont très bons cette saison. Il ne tient qu'à nous d'atteindre notre meilleur niveau et si nous parvenons à le faire, nous passerons ce tour."

L'ancien joueur de l'Atalanta pense que la différence d'intensité pourrait jouer : "Le PSV est une équipe avec des joueurs de qualité, qui veut jouer au football sans trop de longs ballons. Cela peut jouer en notre faveur si nous parvenons à les presser. Nous voulons montrer que nous pouvons apporter l'intensité qui fait la réputation de la Premier League. Ensuite, nous verrons s'ils peuvent y faire face."

"Je ne pense pas qu'il y aura une grande différence au niveau des qualités techniques et des choses comme ça. Il faudra vraiment faire la différence au niveau de l'intensité et de la tactique", conclut Castagne.