Premier League : Brighton bannit un fan à vie pour cris homophobes

Le club de Brighton and Hove Albion, actuel 13e de Premier League et où évolue le Diable Rouge Leandro Trossard, a publié un communiqué dans lequel il dit soutenir la décision de bannir pour 3 ans des stades un supporter qui avait proféré des injures homophobes lors d'un match à domicile en octobre 2021, face à Arsenal.

"Brighton & Hove Albion se félicite du verdict de culpabilité et de l'ordonnance d'interdiction de trois ans prononcés à l'encontre d'un supporter auteur d'insultes homophobes pendant le match contre Arsenal à l'Amex en octobre 2021.

Luke Reece, 21 ans, supporter d'Arsenal, a été condamné à une interdiction de trois ans, ainsi qu'à une amende et aux frais, à l'issue d'un procès devant la Brighton Magistrates Court.

Un porte-parole du club a déclaré : "Nous avons une approche de tolérance zéro sur toutes les formes de comportement antisocial, et cela inclut toute forme d'abus.

"Nous avons travaillé en étroite collaboration avec la police du Sussex pour identifier et poursuivre l'individu concerné et nous nous félicitons du verdict de culpabilité rendu par les tribunaux. L'individu sera également soumis à une interdiction indéfinie de l'Amex."

#BHAFC have welcomed the guilty verdict and a three-year banning order given to a fan who shouted homophobic abuse during the game against Arsenal in October 2021. 👇