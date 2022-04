Cyriel Dessers, frustré par son rôle de remplaçant : "Je ne suis pas Thierry Henry, mais je méritais plus de crédit"

Le Belge est monté en cours de jeu et a directement fait la différence.

Le Feyenoord Rotterdam et le Slavia Prague ont partagé l'enjeu au terme d'un match de très haute intensité hier en Conference League (3-3). Sur le banc, Cyriel Dessers est monté à la 64e et s'est montré décisif en délivrant l'assist à l'Argentin Marcos Senesi 10 minutes plus tard.

"Je pensais hier que j'aurais la confiance (de son coach Arne Slot, ndlr) et que je jouerais. Je n'ai entendu qu'après la conférence de presse (qu'il ne débuterait pas)", a déclaré Dessers, selon des propos relayés dans les colonnes d'Het Laatste Nieuws. "Je veux juste vraiment aller en demi-finale."

"Vous mettez toujours l'équipe au-dessus de l'individu. Orrie (Kökçü, via coup franc à la 89e, ndlr) a marqué juste avant la fin. Cela semblait être le scénario idéal, mais malheureusement pas."

"Bien sûr, je veux faire encore mieux moi-même, mais je ne suis pas Thierry Henry. Certes, dans les compétitions européennes, ma valeur a fait ses preuves. A Prague, alors oui... c'est ce que je recherche."