La tension monte d'un cran entre Gourvennec et Ben Arfa : "Toi et ton président êtes les plus tordus"

L'altercation impliquant HBA continue à faire couler beaucoup d'encre.

Hatem Ben Arfa a été mis à l'écart par son club, suite à une altercation dans le vestiaire après le 0-0 concédé face à Bordeaux. L'ancien international s'était pris le bec avec son coéquipier Tiago Djalo et son coach Jocelyn Gourvennec, mécontent de la tactique trop défensive à son goût.

Ce dernier a évoqué l'incident en conférence de presse aujourd'hui : "J’avais beaucoup d’affection pour ce joueur, c'est pourquoi c’était difficilement compréhensible. Pour le président la règle est simple, on ne touche pas au club, à l’équipe ou l’entraîneur. Il est donc impossible de laisser passer quelque chose qui peut toucher à l’unité du vestiaire."

"Ce n’est pas parce qu’on est dans un milieu tordu que l’on doit être tordu. Je suis dans le milieu du football depuis 34 ans et je n’avais jamais vu ça. Je n’ai aucune leçon à donner, mais je sais ce que je veux, ce que je ne veux pas et c'est comme ça que j’avance", évoque également Gourvennec, qui a confirmé que le club avait lancé une procédure contre le joueur.

Réponse cinglante d'Hatem Ben Arfa

Le joueur de 34 ans n'a pas tardé à répondre aux mots de son entraineur et a fait part de son opinion sur son compte Instagram : "Tu parles de tordu ? Alors que toi et ton président êtes les plus tordus. Toi, ton problème c’est l’incompétence. AllezLeLosc. On ne joue pas la relégation."