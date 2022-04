Sandy Walsh et Malines ont assuré les play-off 2 : "Nous pouvons obtenir des résultats contre n'importe qui"

Le KaVé veut se positionner au mieux avant d'entamer les play-off Europe. Il pourra compter sur son latéral, Sandy Walsh.

En disposant de Courtrai à domicile le week-end dernier (3-2), Malines s'est assuré de disputer les play-off 2. Sandy Walsh a inscrit le but du 1-1 sur corner.

"L'ambiance est bonne", déclare l'arrière droit dans Het Laatste Nieuws. "Nous méritons notre place dans ce top huit. La victoire contre Courtrai a été bonne, après tous ces nuls."

Le Malinwa jouera son dernier match de la phase classique face au Club de Bruges, un adversaire qu'il avait battu 2-1 à l'aller. "Nous pouvons commencer ce match de haut niveau contre le Club avec une sensation de détente. Nous n'avons rien à perdre et nous pouvons jouer au football librement."

Walsh, quant à lui, réalise une solide saison sous les couleurs Sang et Or, avec 3 buts et 7 assists. "Je suis heureux de pouvoir faire cela lors de ma deuxième saison avec Malines. J'espère doubler mes chiffres de la saison dernière (3 buts et 4 passes décisives, ndlr). Donc je suis sur la bonne voie, mais je veux toujours des buts et des passes décisives. Encore sept matchs à jouer, hein."

"J'ai toujours joué à mon poste préféré à Malines : celui de latéral droit. A Zulte et à Genk, j'étais le sixième homme (...) J'étais déployé partout et jouais à peine au même poste. Eh bien, c'est du passé. Ce n'est que du positif comment les choses se passent maintenant. Atteindre les play-off Europe deux années de suite avec le KV Malines : c'est quelque chose, n'est-ce pas. Ce sont d'excellents résultats pour le club."

Le Malinwa jouera avec une ambition : gagner le plus de points possibles, avant de prétendre à une place européenne. "Nous voulons débuter au mieux ces play-off et faire le plein pour ce ticket européen. C'est une saine ambition. Nous avons déjà prouvé que nous pouvons obtenir des résultats contre n'importe qui."