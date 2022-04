Henk Fraser débarque à Utrecht

Il va remplacer René Hake, limogé il y a trois semaines.

Henk Fraser sera l'entraîneur d'Utrecht à partir de la saison prochaine. Il va remplacer René Hake, limogé il y a trois semaines. Rick Kruys assure l'intérim jusqu'à la fin de saison. L'actuel coach du Sparta Rotterdam s'arrêtera également comme entraîneur adjoint de l'équipe nationale néerlandaise. Il a conclu un accord portant sur trois saisons avec le club, qui pointe au 7e rang de la Eredivisie.

Il va dès lors quitter son poste d'adjoint de Louis Van Gaal en équipe nationale, et n'accompagnera donc pas les Oranje à la Coupe du monde au Qatar. "A partir du moment où Henk entrera en fonction au FC Utrcht, il cessera de travailler pour l'équipe nationale", explique Jordy Zuidam, directeur technique du FC Utrecht. "Nous sommes tous d'avis que ce travail au FC Utrecht exige une concentration totale et un dévouement entier. Combiner ce travail avec d'autres activités n'est donc pas possible".

"Devenir entraîneur du FC Utrecht est pour moi une occasion unique, une opportunité que je veux saisir pleinement. L'un de mes rêves était de travailler comme entraîneur à Utrecht. Que ce rêve se réalise maintenant me remplit de joie", ajoute l'ancien international néerlandais (6 sélections entre 1988 et 1992).