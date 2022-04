L'UEFA confirme sa sanction envers le coach de Bodø/Glimt

Kjetil Knutsen, 53 ans, avait été impliqué dans une échauffourée lors du match aller de Conference League contre l'AS Rome.

Knutsen et l'entraîneur des gardiens de l'AS Rome Nuno Santos se seraient tous les deux battus lors de la victoire suprise de Bodø/Glimt en quart de finales de Conference League (2-1).

L'UEFA, qui avait décidé de suspendre les deux hommes, a rejeté le recours du club norvégien. "Nous sommes surpris et choqués par la décision de l'UEFA. Nous allons faire appel, et nous y travaillerons tout au long de la soirée. Au-delà de cela, nous n'avons actuellement aucun commentaire et nous ne répondrons pas aux demandes des médias avant une réunion plus tard dans la soirée", a-t-il communiqué.

Selon Bodø/Glimt, qui avait signalé Santos à l'UEFA, le technicien romain aurait attaqué le T1 norvégien dans le tunnel après le match. La Roma a contredit cette version.