L'AS Roma a enfin battu Bodo/Glimt lors de leur 4ème confrontation de la saison.

Une semaine après une défaite (1-2) en Norvège, l’AS Roma a parfaitement réagi et surclassé Bodo Glimt (4-0) jeudi lors du match retour, pour accéder aux demi-finales de la Ligue Europa Conférence. Optimiste avant la rencontre, José Mourinho a jubilé de ce succès, sans retenue.

"On a vu la réalité et la réalité c'est que la Roma est bien supérieure. Même après le match aller 2-1, j'étais confiant. C'est inadmissible de n'avoir gagné contre cette équipe qu'au quatrième match (les Romains avaient perdu deux fois lors de la phase de poules contre les Norvégiens, ndlr), mais on a gagné celui qui comptait. Bien jouer et gagner, c'est parfait. Tu n'aimes pas bien jouer et perdre", a apprécié le Special One en conférence de presse.

"Je pense que nous jouons beaucoup mieux que ce que les gens disent. J'ai revu le match contre la Salernitana (gagné 2-1, ndlr) et nous avons très bien joué. C'est trop facile de dire qu'on joue avec le caractère, la mentalité. Il n'y avait pas de débat, nous étions les plus forts. À la mi-temps, j'ai dit aux garçons qu'il ne s'agissait pas d'humilier ou de penser à marquer 6 buts. Il s'agissait de vouloir aller en demi-finale", a terminé Mourinho.