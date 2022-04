Les Rangers sortent Braga de l'Europa League

Les Ecossais se qualifient grâce à un but de Kemar Roofe.

Battus 1-0 à Braga à l'aller, les Rangers se sont qualifiés pour les demi-finales de l'Europa League à l'Ibrox après leur victoire (3-1). Les Ecossais ont mené au score dès la 2e minute via James Tavernier, qui a doublé la mise à la 44e. Mais Braga est revenu dans le match et a forcé les prolongations, via David Carmo (83e).

Un homme est alors surgi de sa boîte : Kemar Roofe. L'ancien joueur d'Anderlecht a inscrit le but de la qualification à la 101e minute. Les Rangers ont ensuite manqué l'occasion de définitivemnt enfoncer le clou, avec des énormes ratés face à un Braga réduits à 9 après deux cartes jaunes brandies de rang à Medeiros.

Les Rangers joueront face à Leipzig, tombeur de l'Atalanta, en demi-finales.