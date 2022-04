Un candidat au rachat de Chelsea se retire

Qui reprendra Chelsea des mains de Roman Abramovich ? Un candidat déclaré s'est en tout cas retiré de la course.

La famille Ricketts, propriétaire des Cubs de Chicago (franchise de baseball), qui s'était associée au milliardaire Ken Griffin et au propriétaire des Cleveland Cavaliers (NBA) Dan Gilbert, a annoncé ce samedi se retirer de la course à la reprise de Chelsea. Faute d'accord au sein du consortium d'investisseurs, l'offre finale qui était prévue ne sera finalement pas soumise.

Cela laisse donc trois candidats à la reprise du club londonien, abandonné par Roman Abramovich suite aux sanctions occidentales à l'encontre de la Russie : Todd Boehly, copropriétaire des LA Dodgers (baseball) et des Los Angeles Lakers (NBA); Sir Martin Broughton, ancien président de Liverpool ; et Steve Pagliuca, qui dispose de parts chez les Bolton Celtics (NBA) et l'Atalanta Bergame, en Serie A.