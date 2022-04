🎥 Poussin signe la floche du dimanche mais assume: "Cette défaite, elle est pour moi"

Ce but fait déjà le tour du monde.

Auteur d’un dégagement raté qui a offert le 2e but sur un plateau à Karl Toko-Ekambi, le gardien Gaëtan Poussin (23 ans, 10 matchs en L1 cette saison) a précipité le naufrage de Bordeaux face à l’Olympique Lyonnais (1-6) ce dimanche à l’occasion de la 32e journée de Ligue 1. L’ancienne doublure de Benoît Costil n’a pas cherché à fuir ses responsabilités.

"C'était très compliqué mais je ne vais pas me cacher, je suis un homme, a réagi le Girondin au micro de Canal+ Sport. Je prends mes responsabilités, on m'a fait confiance jusque-là, aujourd'hui j'ai enfoncé mon équipe, et après, on s'est écroulés mentalement. Aujourd'hui la défaite est pour moi, je l'assume complètement."