🎥 José Mourinho a rendu hommage à Diego Maradona

L'AS Roma se déplace à Naples ce lundi (19h) pour le compte de la 33e journée de Serie A. Avant cette rencontre, l'entraîneur romain a profité de sa venue en Campanie pour aller déposer un bouquet de fleurs devant la fresque dédiée à El Pibe de Oro.

Un moment émouvant pour José Mourinho qui avait confié sa tristesse après la mort de Diego Maradona en novembre 2020. "Les appels de Diego me manquent. Il avait un grand coeur. Il y a Diego, la personne. Et c'est lui qui me manque le plus. Je regrette de ne pas passer plus de temps avec lui", avait confié le technicien portugais.