Mikel Arteta défend ses jeunes joueurs : "Ils ont besoin de tout le soutien du monde"

Arsenal s'est à nouveau incliné, face à Southampton (1-0). Les Gunners restent sur 3 défaites de rang.

"Nous sommes dans la même position que nous étions avec un match en moins", a déclaré Mikel Arteta en conférence de presse d'après-match dans des propos relayés par l'Evening Standard. "Nous devons jouer mercredi (contre Chelsea, ndlr) et nous devons les (ses joueurs) soulever."

Arsenal, 6e et à 3 points d'un Tottenham qui compte un match en plus, est encore dans la course pour la Ligue des Champions mais doit vite se reprendre. Un gros challenge pour une si jeune équipe. Sambi Lokonga n'a par exemple que 22 ans. "La tâche est énorme, mais l'occasion est si précieuse que nous voulons tous la saisir. (Je leur apporterai) tout le soutien du monde car ils en ont besoin. Ils ont 19, 20, 21 ans pour la plupart et c'est ce dont ils ont besoin", assure le coach espagnol.

"Ils sont vraiment abattus aujourd'hui et ils sont abattus parce qu'ils ne peuvent pas trouver les bonnes réponses, à part ce que nous pouvons faire de mieux autour de la boîte, pas pour gagner le match. C'est ça la frustration.Quand quelqu'un est meilleur, vous lui serrez la main et vous devez faire quelque chose, vous devez être critique envers vous-même", a-t-il poursuivi après la défaite de samedi face à Southampton, avant d'exprimer sa propre difficulté à trouver des réponses. "Mais quand ça se passe comme ça, à part 25 minutes contre Crystal Palace (3-0, ndlr) et quelques périodes contre Brighton (1-2 avec un but de Leandro Trossard, ndlr) en première mi-temps, c'est très difficile à expliquer et à accepter."