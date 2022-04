Ten Hag connait la tâche qui l'attend: "Déterminé à former une équipe capable de remporter des succès"

Le Néerlandais a été nommé manager de Manchester United pour les trois prochaines saisons.

Ce jeudi, l'entraîneur Erik Ten Hag a été officiellement nommé à la tête de Manchester United pour la saison prochaine. Sur le site de sa nouvelle équipe, l'actuel coach de l'Ajax Amsterdam a livré ses premiers mots.

"C'est un grand honneur d'être nommé manager de Manchester United et je suis extrêmement excité par le défi qui m'attend. Je connais l'histoire de ce grand club et la passion de ses fans, et je suis absolument déterminé à former une équipe capable de remporter le succès qu'elle mérite. Il sera difficile de quitter l'Ajax après ces années incroyables, et je peux assurer nos fans de mon engagement total et de ma concentration pour mener à bien cette saison avant de rejoindre Manchester United", a confié le technicien néerlandais.