🎥 "Que faites-vous dans la vie ?" : quand un TikTokker ne reconnaît pas Saelemaekers au volant de sa Lamborghini

Eddy Beef a vu une Lamborghini Huracan dans les rues de Milan et s'est rué dessus pour parler au conducteur, sans avoir qu'il s'agissait d'Alexis Saelemaekers.

Le TikTokker lui a demandé ce qu'il faisait dans la vie. "Je joue au football", a calmement répondu Saelemaekers. "Je joue à l'AC Milan."

Et après avoir évoqué le titre, Eddy Beef a enfin demandé au Belge s'il prenait toujours du plaisir à jouer ou s'il prenait cela comme un travail. "Je m'amuse toujours", a répondu le Rossonero.

Saelemaekers amazing skills and goals 2021-22, the new Ronaldinho? pic.twitter.com/wxSjtmrdTs