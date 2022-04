Pep Guardiola : "Nous ne pouvons pas changer l'histoire"

Ce mardi (21h), Manchester City accueille le Real Madrid lors de la demi-finale aller de la Ligue des Champions.

Pour l'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, le poids de l'histoire n'aura aucun impact dans cette rencontre. "Si nous devons jouer face à l'histoire, nous n'avons aucune chance. L'histoire parle d'elle-même. Pour nous, ce sera un test incroyable et nous allons essayer. De souffrir quand nous devons souffrir, d'avoir le ballon, d'attaquer quand c'est possible. C'est la même chose lorsque nous affrontons des grandes équipes de cette compétition comme le Bayern ou le Barça. Ce sera une autre leçon pour l'avenir", a confié le technicien espagnol en conférence de presse.

"Nous ne pouvons pas changer l'histoire, je l'ai déjà dit. Mais demain nous jouerons à 11 contre 11 et nous allons essayer de gagner. Bien sûr, Madrid a des joueurs qui ont été dans ces situations de nombreuses fois en Ligue des Champions. Peut-être que nous avons des choses qu'ils n'ont pas, on ne sait jamais. Au final, c'est compliqué de faire des prédictions. Je ne pense pas que ni moi ni Ancelotti allons gagner ou perdre les demi-finales. Ce sport appartient aux joueurs. Ce sont eux qui feront la différence, et c'est pour cela que les gens vont dans les stades", a conclu Guardiola.