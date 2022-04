Dortmund et ses Diables, encore et toujours dans l'ombre du Bayern

Défait ce week-end face au Bayern de Munich (3-1), le BVB voit le titre en Bundesliga lui échapper pour la dixième fois consécutive. Et cela, au terme d'une saison en dents de scie, aussi pour ses Diables Rouges.

Si cela n'était plus qu'une question de semaines, le Borussia Dortmund n'a pas su empêcher le Bayern de Munich de remporter une nouvelle fois le titre de champion d'Allemagne. Le symbole d'une domination incontestée des Bavarois lors de la dernière décennie, et de l'incapacité des Borussen de s'affirmer continuellement comme un concurrent sérieux.

Car oui, dans une Bundesliga où le niveau pose question cette saison, le Bayern s'est promené, étant champion à 3 journées de la fin, le Borussia pointe à 12 longueurs de la première place. 8 points derrière, le Bayern Leverkusen clôture le podium actuel. Autant dire que cette différence de points est significative de l'écart de niveau cette saison, une nouvelle fois.

Ce qui a surtout manqué au BVB cette saison, outre Erling Haaland qui semble avoir des difficultés à se remettre de ses pépins physiques, c'est surtout de la régularité, de la consistance. Battus en Supercoupe par le Bayern l'été dernier (1-3), les hommes du nouvel entraîneur Marco Rose vont souffler le chaud et le froid durant l'ensemble de la saison en championnat. Capables de réaliser des grosses prestations (5-2 contre Francfort en ouverture, 3-4 contre Leverkusen, 5-1 contre Fribourg, 6-0 contre Gladbach, 6-1 contre Wolfsburg, ...), les Borussen se sont aussi rendus coupables de contre-performances (défaites 3-2 contre l'Hertha Berlin, 2-1 contre Fribourg, 2-5 contre Leverkusen,...). Si, au final, le club de la Ruhr compte 8 défaites en championnat d'Allemagne cette saison, 4 d'entre elles sont contre les deux autres "géants" du Bayern (2-3 au Signal Iduna Park en décembre) et Leipzig (2-1 puis 1-4). Si, au final, cette saison n'est pas si mauvaise (seulement 3 matchs nuls, le premier enregistré en décembre face à Bochum, 1-1), le rythme affiché est loin d'avoir pu déranger celui effréné de l'ogre bavarois.

Un géant en déclin ?

Cette inconsistance, elle s'est surtout confirmée hors-Bundesliga. Sorti de la Ligue des Champions dès les poules, le Borussia va s'effondrer en huitièmes de finale d'Europa League en se faisant éliminer par les Glasgow Rangers (6-4 score cumulé). Lors de la défaite 2-4 à l'aller, une réunion de crise s'était même tenue, et Mats Hummels avait défini le football joué par l'équipe comme "absurde". Ajoutez à cela une élimination en DFB - Pokal (Coupe d'Allemagne) dès les huitièmes de finale face à Sankt Pauli (2-1), et vous obtenez une saison blanche. Sans Coupe (gagnée l'an dernier), ni de Supercoupe (gagnée en 2019) d'Allemagne, le bilan de Rose est actuellement le plus mauvais depuis...2010. Le BVB, gagnant de la Bundesliga à 8 reprises, et deux fois d'affilée en 2011 puis 2012, puis finaliste malheureux de C1 en 2013 face - on ne l'invente pas - au Bayern (1-2), semble perdre son statut de géant d'Europe au fil des saisons...

© photonews

Les Belges, également dans le creux de la vague.

Si l'on a beaucoup parlé des difficultés d'Haaland à revenir dans le coup, du cas de Donyell Malen qui ne confirme pas les 30 millions mis sur lui - aussi suite à une blessure, du niveau d'Emre Can qui est à des années-lumières de ce qu'il a pu montrer à Liverpool ou à la Juventus, ou également le vide immense qu'a laissé la retraite de Roman Weidenfeller, les Diables Rouges présent au sein de l'effectif allemand n'ont pas non plus vécu leur meilleure saison.

Frustré de son utilisation par Rose, Axel Witsel n'a débuté que 19 rencontres de Bundesliga cette saison. S'il a été bien plus utilisé à partir de février, il n'a néanmoins toujours pas prolongé son contrat, qui se termine en juin prochain. A 33 ans, il devrait partir pour tenter une nouvelle expérience.

Thomas Meunier avait pourtant bien commencé sa saison, avec 5 assists entre septembre et janvier puis un doublé contre Fribourg, avant de se blesser au tendon. Sorti à la mi-temps le 6 février contre le Bayer Leverkusen, il n'a plus rejoué depuis. Il devra retrouver du rythme, les Diables auront besoin de lui en novembre au Qatar.

Enfin, la saison de Thorgan Hazard n'est pas non plus sa plus "facile". Blessé à la cheville en début de saison, le joueur de 29 ans a joué 30 matchs, inscrit 6 buts et distillé 1 assist. Ce total, qui compte un doublé en Coupe d'Allemagne, est un peu en-decà de ses performances chez les Borussen les saisons dernières (4 buts et 6 assists en 2020-21 malgré des problèmes musculaires, 7 buts et 14 assists en 2019-20). Il est actuellement sur la touche, suite à des problèmes dorsaux.